القدس المحتلة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023م واسهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منشأة تجارية، في بلدة شعفاط بالقدس المحتلة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في بيان له، أن جرافات الاحتلال شرعت اليوم بتجريف منشأة تجارية، وأسوار، وأراضي، في مخيم شعفاط بالقدس، وذلك بالتزامن مع الانتشار المكثف لقوات الاحتلال في شوارع البلدة القديمة.في السياق ذاته، جدد مستوطنون اليوم، عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، التي نفذت اعتقالات طالت ثمانية فلسطينيين، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.// انتهى //09:38ت م0029