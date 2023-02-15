اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض
الأربعاء 1444/7/24 هـ الموافق 2023/02/15 م واس
طوكيو 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس
انخفض المؤشر نيكي اليوم مقتفيا أثر تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بينما يستوعب المستثمرون تصريحات مؤيدة لتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد تقرير التضخم في الولايات المتحدة.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.37 % عند 27501.86 نقطة بعدما ارتفع 0.43 % في وقت سابق من الجلسة.
وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 % ليغلق عند 1987.74 نقطة بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 1999.66، وهو أعلى مستوياته منذ الأول من ديسمبر .
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