طوكيو 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسانخفض المؤشر نيكي اليوم مقتفيا أثر تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بينما يستوعب المستثمرون تصريحات مؤيدة لتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد تقرير التضخم في الولايات المتحدة.وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.37 % عند 27501.86 نقطة بعدما ارتفع 0.43 % في وقت سابق من الجلسة.وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 % ليغلق عند 1987.74 نقطة بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 1999.66، وهو أعلى مستوياته منذ الأول من ديسمبر .// انتهى //09:45ت م0030