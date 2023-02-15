الرباط 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، تحذيرات الأرصاد الجوية من موجة جديدة من الأمطار والثلوج في العديد من مناطق البلاد، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.وتابعت صحف الرباط اهتمامها باستمرار عمليات الإنقاذ وانتشال جثث ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، وارتفعت حصيلته إلى أكثر من 38 ألف قتيل.وتناولت حادث إطلاق النار الذي وقع بجامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، وخلف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.وأوردت صحف المغرب تحذيرات سبع دول أوروبية من تسرع الاتحاد الأوروبي في إجراء تغييرات كبيرة في سوق الكهرباء استجابة لازمة الطاقة، ودعوتها بدل ذلك إلى تعديلات محدودة على النظام.// انتهى //09:53ت م0031