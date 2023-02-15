شيجياتشوانغ 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسسجّلت مقاطعة خبي شمال الصين نموا في تجارتها الخارجية بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 562.9 مليار يوان في عام 2022.وأفادت بيانات هيئة جمارك شيجياتشوانغ أن إجمالي صادرات المقاطعة بلغ 340.74 مليار يوان، بزيادة 12.5 في المئة على أساس سنوي، بينما بلغت وارداتها 222.16 مليار يوان، بانخفاض 7 في المئة.وزادت تجارة خبي مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العام الماضي بنسبة 32.2 في المئة، لتصل إلى 76.67 مليار يوان، مما يجعل دول الآسيان أكبر شريك تجاري للمقاطعة، فيما ارتفعت تجارتها مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 21.9 في المئة لتصل إلى 196.83 مليار يوان.ونمت صادرات مقاطعة خبي من المنتجات الميكانيكية والكهربائية في عام 2022، بنسبة 19.8 في المئة، لتصل إلى 130 مليار يوان، ما يشكل 38.2 في المئة من إجمالي صادرات المقاطعة، بينما شهدت مقاطعة خبي انخفاضًا في واردات خام الحديد ومركزات الحديد وفول الصويا والغاز الطبيعي.// انتهى //09:58ت م0032