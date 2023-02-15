القاهرة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في دبي مع رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، التي تناولت سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.ونقلت عن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تأكيده أن الدولة تمضي بخطوات حثيثة لتذليل مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة في البلاد.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في أعمال الدورة الـ (42) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد اليوم وغدًا على مستوى وزراء الخارجية، الذي تسبق أعماله انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وسلطت الضوء، على تأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في جلسة عن "التحول الرقمي ودوره في دعم الحكومات"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، أهمية الرقمنة في تعزيز قدرة الدول على النمو، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، فقد حققت الدول العربية تطورًا كبيرًا في هذا المجال.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزةً استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية التي شَنَّت حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعةٍ في الضفةِ الغربية‬.ونشرت صحف القاهرة، نبأ إعلان منظمة الصحة العالمية أن الزلزال المدمر الذي خلّف أكثر من 35 ألف قتيل في تركيا هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن تضرب بلدًا واقعًا في ما تعتبره المنظمة المنطقة الأوروبية.// انتهى //10:57ت م0036