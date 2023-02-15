إسلام آباد 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إدانة باكستان بشدة قرار إسرائيل إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.وسلطت الضوء على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يواصل تقديم خدماته للمتضررين الأكثر احتياجًا، في كل من باكستان وأفغانستان ودولاً أخرى.واهتمت صحف إسلام آباد، باتفاق باكستان وساحل العاج على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة.وأخبرت عن إرسال باكستان فريقًا طبيًا إلى سوريا للمشاركة في عمليات الإنقاذ الجارية في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرًا.وأشارت إلى اختتام تمرين "أمان -2023م" البحري الدولي الذي استضافته القوات البحرية الباكستانية وجرت قبالة سواحل مدينة كراتشي بمشاركة قوات من نحو خمسين دولة.وعرجت صحف الأربعاء، على تطورات الأوضاع في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا، مبرزةً استمرار أعمال الإغاثة ووصول المساعدات الدولية لدعم المتضررين.// انتهى //10:58ت م0038