الخرطوم 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي أمس، برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وتأكيده دعم الإمارات للجهود المبذولة على صعيد الوحدة والتنمية والتأسيس لمرحلة جديدة في السودان.ونشرت إعلان وزير الدفاع السوداني الفريق أول يس إبراهيم التمسك باتفاقية سلام جوبا باعتباره ناقش كل الجوانب وكافة القضايا السودانية بشفافية متكاملة، وكشف عن خطة لوزارته لعام 2023م، تفضي عن استيعاب خمس كتائب من الحركات المسلحة.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى وقوف وفد يمثل الأمم المتحدة بمشاركة بعثة يونتامس بالسودان أمس، مع اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية مسار دارفور، وعلى الجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية في حماية المدنيين بدارفور.وركزت على تأكيد السودان وغينيا بيساو في البيان المشترك الذي صدر أمس في ختام زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو لجمهورية غينيا، حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما لخدمة مصالح شعبي البلدين.وأخبرت صحف السودان عن استضافة الخرطوم اليوم، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القنصلية الدائمة بين السودان ومصر.// انتهى //11:01ت م0040