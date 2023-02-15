الداير 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستشارك غرفة جازان في مهرجان البن السعودي العاشر، الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة الداير.وتهدف مشاركة الغرفة، إلى تفعيل أعمال الاستثمار الزراعي بالمنطقة من خلال استعراض المقومات الاستثمارية الواعدة بجازان وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة والمتنوعة المتوافرة حالياً ومستقبلاً في المنطقة.وتعرض من خلال ركنها في المهرجان، فرصة استثمارية واعدة من خلال إنشاء مصنع " جازان للقهوة "، بقيمة استثمارية تقدر بـ 65.7 مليون ريال، وبطاقة إنتاجية تقارب 18 طناً سنوياً .وكانت غرفة جازان، قد أكملت الدراسة الاقتصادية لإنشاء المصنع، والتي تمثل الفرصة 11 من الفرص الاستثمارية التي عملت الغرفة على إنهاء دراستها الاقتصادية، إذ قدرت مؤشرات ربحية للمشروع بعائد على الاستثمار بنسبة 538 بالمئة ، فيما يبلغ معدل العائد الداخلي على الاستثمار 33.6 بالمئة، وفترة الاسترداد 3 أعوام.// انتهى //11:03ت م0041