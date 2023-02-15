بغداد 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بسرعة حسم وإعلان نتائج التحقيق في أحداث تظاهرات أكتوبر 2019، التي راح ضحيتها المئات من العراقيين.وأوردت اتفاق بغداد وأربيل على غلق المعابر غير الرسمية بين إقليم كردستان ودول جوار العراق لضبط حدود البلاد.وأشارت صحف بغداد إلى إعلان قيادة العمليات المشتركة مقتل 12 إرهابيًا بعمليات جوية وأخرى استباقية على الأرض في محافظات كركوك وديالى والأنبار.وتناقلت تحذيرات هيئة الأنواء الجوية من موجة برد قوية وثلوج في الأيام المقبلة تتركز قوتها شمال وغرب البلاد.وأبرزت صحف العراق اتساع الإدانات الدولية والعربية لقرارت التوسع الاستيطاني التي اتخذتها إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //11:14ت م0043