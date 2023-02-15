ولينجتون 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، مناطق بالقرب من العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون.وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال وقع تحت مضيق كوك الذي يفصل بين الجزر الشمالية والجنوبية على عمق 74 كيلومتراً.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما لم تصدر تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي).// انتهى //11:20ت م0044