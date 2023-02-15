الدمام 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأطلقت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة في مركز طب الأسرة والمجتمع أمس، مبادرة "مسارات الكشف المبكر عن السرطان"، بحضور عدد من الأطباء والمختصين بمقر المدينة الطبية الجامعية بالدمام.وأوضح مدير عام المستشفى الجامعي بالخبر التابع للجامعة الدكتور محمد الشهراني، أن إطلاق المبادرة يهدف إلى التثقيف فيما يختص بالمسح الطبي للأورام التي يكون لها علاج إذا تم تشخصيها في مرحلة مبكرة، مبينًا أن بعض الحالات التي تكتشف في مراحل متأخرة يكون العلاج لها ذو فوائد قليلة.بدوره بين المدير الطبي لمركز طب الأسرة الجامعي الدكتور عاصم العبدالقادر، أن مبادرة مسارات الكشف المبكر عن السرطان تُسهم في الوقاية من المرض، وتُسهل الكشف المبكر عن السرطان من خلال تحسين تجربة المريض، وتوفير الخدمات التي يحتاجها في الوقت والمكان المناسبين.// انتهى//11:21ت م0045