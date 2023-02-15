القدس المحتلة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، عمليات التصعيد الإسرائيلي في فلسطين واستشهاد فلسطينين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجرح عدد آخر، ومواصلة سياسة الهدم، والاعتقالات، في القدس والضفة الغربية.وسلطت الأضواء على الترحيب الفلسطيني بالبيان الخماسي لوزراء خارجية بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وأمريكا الذين أعربوا فيه عن "قلقهم البالغ" حيال قرار الاحتلال الإسرائيلي والمضي قدمًا بـ "شرعنة" المستوطنات، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وتأكيدهم أن هذه الإجراءات أحادية الجانب لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.وأشارت صحف الأربعاء إلى إدانة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون الموافقة على عدد من البؤر الاستيطانية ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.وركزت على بدء الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بخطوات احتجاجية ضد إجراءات الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير بحق الأسرى والمتمثلة بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، والتضييق عليهم، وتأكيد الأسرى في بيانهم أن ذروة العصيان ستبلغ ذروتها في الأول من شهر رمضان المبارك بالإضراب المفتوح عن الطعام، لاستعادة حقوقهم التي أقرتها كل الاتفاقيات الدولية.وواصلت صحف فلسطين تغطيتها للآثار المدمرة للزلازل التي ضربت سوريا وتركيا، والتي أسفرت عن نحو 37 ألف قتيل، وعمليات الإغاثة العربية والدولية للمناطق المنكوبة بالزلزال، وتأكيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن أكثر من 7 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدة عاجلة، في سوريا وتركيا جراء الزلازل المدمرة.// انتهى //11:44ت م0048