الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" ممثلة بأكاديمية تقييم عن اعتماد المنهج التدريبي "الأطر التنظيمية في مهنة التقييم ومعايير التقييم الدولية 001"، منهجًا تأسيسيًا لفرع تقييم العقارات بديلًا لمنهج 101، وفرع تقييم الآلات والمعدات بديلًا لمنهج 400، وإضافته لمناهج فرع تقييم المنشآت الاقتصادية"، وذلك امتدادًا لعملها المستمر في تطوير وتحسين المناهج المُقدمة في الدورات التدريبية وفق منهجية موحدة تضمن حصول المتدربين على المعارف والمهارات الأساسية التي تسهم في جودة مخرجات المواد العلمية.ويستعرض منهج "الأطر التنظيمية في مهنة التقييم ومعايير التقييم الدولية 001"، نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية ومعايير التقييم الدولية وميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم، وقواعد التعليم المهني المستمر، بالإضافة إلى القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.وأتاحت الهيئة التقديم على "دورات منهج 001" عبر منصة قيمة الإلكترونية: https://qima.taqeem.sa/.// انتهى //11:50ت م0049