الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسبدأت أمس فعاليات برنامج مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام، الذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية في دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 18 فبراير الجاري، ويتضمن المهرجان المسرح المدرسي، ومسابقة الخط العربي، ومسابقة الفنون التشكيلية.ويستهدف البرنامج طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء، ويشارك في فعالياته 84 طالبًا وطالبة، إضافة إلى مشرفين على البرنامج، ومحكمين يعملون وفق أطر ومعايير فنية معتمدة.ويأتي اهتمام المكتب بهذه الفعاليات والأنشطة الطلابية لدورها الإيجابي في تهيئة مناخ اجتماعي يعزز ويوثق عرى الترابط والتآلف بين طلبة الدول الأعضاء، ويسهم في ترسيخ قيم الولاء والإنتماء لديهم.وكان مكتب التربية العربي لدول الخليج قد نفّذ العديد من البرامج والأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية المتنوعة كالأولمبياد العلمي والمسـرح المدرسي، والرسم، والمسابقات الأدبية، وعدد من المبادرات الطلابية من ضمنها هذا البرامج، الذي يبرز أهمية وظيفة الفنون ودورها في تهذيب السلوك، ويهدف إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة الخليجية، وتجسيد روح العمل الجماعي والتنافس الشريف بين أبناء دول المكتب، والكشف عن مواهب الطلاب والطالبات وتشجيعها في إطار الثقافة والموروث الفني الخليجي الثري.// انتهى //13:00ت م0070