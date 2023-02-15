المدينة المنورة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة، بالتنسيق مع فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة المدينة، أمس، ضمن مبادرة " أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة " لقاءً توجيهياً لمنسوبيه مع معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، تناول فيه آداب الفتوى وشروطها وأحكامها وعلاقتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وأكد معاليه أهمية العلم الشرعي والأخذ بالأحكام الشرعية والعمل بها والاستزادة منها والنظر في الوقائع وما يتعلق بها وذلك بالحث على ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، مبينًا ضرورة أخذ الفتوى من أهل الاختصاص.// انتهى //13:01ت م0072