إسلام آباد 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اليوم، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، الذي يزور باكستان حاليًا.وبحث الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتعاون القائم بين باكستان والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأكد زرداري حرص باكستان على تعزيز التعاون مع الوكالة في مجال استخدام الطاقة الذرية في مجالات الصحة، والزراعة، والصناعات، وتوليد الكهرباء.// انتهى //13:04ت م0073