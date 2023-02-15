إسلام آباد 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى وزير التخطيط و التنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني أحسن إقبال بوزير المالية بدولة الكويت عبدالوهاب الرشيد، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي المنعقد حالياً في أبوظبي.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي القائم بين باكستان والكويت في مجالات التجارة و الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى مناقشة وصول المنتجات الباكستانية إلى الأسواق الكويتية، وكذلك القوى العاملة، واستفادة الكويت من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.// انتهى //13:12ت م0076