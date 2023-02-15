الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسنفذت مستشفيات رعاية (رعاية الرياض – رعاية الوطني) مبادرة "مستشفى صديق الطفل" في القطاع الصحي الخاص لتشجيع الرضاعة الطبيعية، وشهدت المبادرة افتتاح الدورة التدريبية لمشورة الرضاعة الطبيعية، وتغذية الرضع، بالتعاون مع البرنامج الوطني لتشجيع الرضاعة الطبيعية في الإدارة العامة للتغذية والإدارة العامة لتراخيص المنشآت الصحية في" الصحة".وتعد مستشفيات رعاية هي من أوائل المستشفيات الخاصة التي بادرت بتقديم الخطة، وتنفيذ البنود والمتطلبات من خلال خطة ورؤية موحدة، تحت إدارة التمريض، بالتعاون مع الأقسام الطبية والإدارية المعنية.يذكر أن منظمة الصحة العالمية واليونسيف قد أطلقتا مبادرة المستشفيات صديقة الطفل، وذلك لحماية ودعم وتعزيز الرضاعة الطبيعية في عام 1991م.// انتهى //13:15ت م0078