الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسعقد أصحاب المعالي أعضاء مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون اجتماعهم الثاني اليوم، بمقر الأمانة العامة في الرياض.وترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بمشاركة أعضاء المجلس أصحاب المعالي رؤساء هيئات وإدارات الجمارك لدول مجلس التعاون، وبحضور الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد بن علي السنيدي، وذلك لاستكمال متطلبات عمل الإدارة التنفيذية لهيئة الاتحاد الجمركي في المرحلة التأسيسية، واعتماد لوائح العمل المطلوبة لمباشرة الإدارة التنفيذية مهامها.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذه، إضافة إلى متابعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م.كما تم الاطلاع على تقارير فرق العمل واللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات ذات الصلة بالعمل الجمركي المشترك.// انتهى //13:20ت م0079