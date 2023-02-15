الكويت 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 9ر39 نقطة، ليصل عند مستوى 40ر7370 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 55ر0 في المئة، وبكمية تداول 7ر99 مليون سهم، عبر تنفيذ 7461 صفقة نقدية، بقيمة 3ر31 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر7 نقاط ليصل عند مستوى 18ر5532 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة، من خلال تداول 6ر31 مليون سهم، عبر تنفيذ 2273 صفقة نقدية، بقيمة 9ر3 ملايين دينار.وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر56 نقطة، ليصل عند مستوى 46ر8246 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 69ر0 في المئة، من خلال تداول 68 مليون سهم، عبر تنفيذ 5188 صفقة، بقيمة 4ر27 مليون دينار.وقفز مؤشر (رئيسي 50) 5ر1 نقطة، ليصل عند مستوى 35ر5699 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 3ر0 في المئة، من خلال تداول 8ر28 مليون سهم، عبر تنفيذ 2024 صفقة نقدية، بقيمة 6ر3 ملايين دينار.// انتهى //13:24ت م0081