عام / مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية بدول مجلس التعاون يعقد ورشة عمل
الأربعاء 1444/7/24 هـ الموافق 2023/02/15 م واس
الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس
عقد مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، ورشة عمل افتراضية لمناقشة مسودة وثيقة "الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية " للمركز للأعوام 2024-2030.
وجرى خلال الورشة عرض الخطتين على اللجنة الإشرافية لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، للموافقة عليها والتوصية برفعها على لجنة وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون.
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13:27ت م
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