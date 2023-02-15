الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسعقد مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، ورشة عمل افتراضية لمناقشة مسودة وثيقة "الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية " للمركز للأعوام 2024-2030.وجرى خلال الورشة عرض الخطتين على اللجنة الإشرافية لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، للموافقة عليها والتوصية برفعها على لجنة وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون.// انتهى //13:27ت م0083