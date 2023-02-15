جيزان 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , بمكتبه اليوم، رئيسة مجلس إدارة جمعية " كسوة الكاسي " لتدوير الملابس في المنطقة فاطمة عقيلي، وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية .واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير إحصائي لأهم برامج ومبادرات الجمعية التي تهدف لتوعية أفراد المجتمع للحد من الإسراف والتبذير في الملبس، والمساهمة باستقبال فائض الملابس وتوزيعها على المحتاجين في المنطقة، وتعمل على تنفيذ ٦ برامج بشكل مستدام منها كسوة المدارس وكسوة العيدين، وكسوة العروس وكسوة الشتاء، وكسوة الأطفال، بإجمالي عدد القطع بلغ 72,700 قطعة، لعدد 19,613 مستفيداً، من خلال فريق عمل من العاملين الرسميين، و294 متطوعاً .وثمن سمو الأمير محمد بن ناصر جهود الجمعية الرامية لتحقيق الريادة في العمل الخيري والإنساني، وتفعيل المبادرات التنموية المستدامة في القطاع الثالث وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيداً بدور الشراكة المجتمعية بين الجمعية والجهات ذات العلاقة لتحقيق تكامل الجهود وضمان حوكمة العمل الخيري للوصول للمخرجات النوعية والمتميزة .حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد الشهراني .// انتهى //14:28ت م0101