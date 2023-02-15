نجران 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستسلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.واستمع سموه خلال استقباله في مكتبه اليوم مدير فرع الوزارة المهندس مريح الشهراني , إلى شرح عن ما تضمنه التقرير من برامج ومبادرات نفذها الفرع ، وكذلك مهرجان الحمضيات الذي أقيم مؤخراً.ونوه أمير نجران بالدور الرائد والفاعل الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة في سبيل خدمة الأهالي وفق عمل تكاملي مع جميع القطاعات الحكومية لما فيه تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.//انتهى//14:30ت م0103