جدة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستطلق غرفة جدة النسخة السابعة لمشروع "بسطة ماركت" بعد غدٍ؛ وذلك بشمال مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة؛ بالتعاون مع محافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، ويستمر حتى 4 مارس المقبل .ويستهدف هذا التجمع رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، والمبادرين، والأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم، وإتاحة الفرصة للمجتمع والشركات وأصحاب الأعمال للتعرف مباشرة على المبادرين ومنتجات هذا الشريحة واستثمارها، إلى جانب الإسهام في تطوير مهارات العارضين التجارية بصورة احترافية وفي موقعٍ واحد ومنصة تسويقية موسمية، وإيجاد بيئة متنوعة للتجارة والترفيه لكافة أفراد المجتمع، ويشتمل المشروع الذي يأتي بالشراكة مع محافظة رابغ، وبلدية محافظة رابغ؛ على أكثر من 140جناحاً؛ ومواقع متخصصة في تقديم الأطعمة ومختلف المشروبات.// انتهى //14:31ت م0104