مكة المكرمة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، سلسلة من خدماتها النوعية لضيوف الرحمن، وقاصدي البيت العتيق من الزوار والمعتمرين.وتنوعت الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين بتوزيع عبوات من ماء زمزم لـ 20.160 زائرًا ومعتمرًا، والكتيبات والمطويات لـ 1.1600 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 17.500 مستفيد، إلى جانب 91.590 مستفيدًا من التوعية الميدانية، إضافة إلى خدمة التطويف لـ 2.676 مستفيدًا، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 2.255 لترًا من المعطرات، و32.800 لتر في تعقيم السجاد، إلى جانب تقديم 5.300 لتر من معقمات الأيدي، و 2.400 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 2.300 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 32.700 لتر في تعقيم الأسطح.كما اشتملت الخدمات المقدمة على توزيع 460 إساورًا بمعصم اليد للزائر الصغير، واستفادة 27.856 زائرًا ومعتمرًا من الخدمات التطوعية، و 1.313 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية، و32.778 مستفيدًا من الإرشاد المكاني باللغات.// انتهى //14:31ت م0105