الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسافتتحت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس معرض "بُعد23"؛ يتضمن أعمال طالبات قسم التصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية، وذلك في مقر كلية التصاميم والفنون.ويسلّط المعرض الضوء على (80) مخرجًا فنيًا لـ (60) طالبة من طالبات القسم، ويُتيح المعرض الفرصة لتواصل وتفاعل طالبات البرنامج مع طالبات الجامعة، وجهات سوق العمل.ويستمر المعرض في استقبال زواره إلى غدا، من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا (للنساء)، ومن الساعة 7 إلى 10 مساءً (دعوة عامة).ويأتي المعرض ضمن دور كلية التصاميم والفنون للإسهام في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال إعداد كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، وتأهيل ودعم الطالبات، والمساهمة بفاعلية في الحراك التنموي.//انتهى//14:33ت م0106