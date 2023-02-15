الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسبدأت اليوم أولى جلسات منتدى "الابتكار الاجتماعي 2023" في نسخته الثانية، الذي تستضيفه مدينة الرياض على مدار يومين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وبمشاركة متحدثين محليين وعرب ودوليين.وأدار الحوار في الجلسة التي حملت عنوان: "نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي" معالي وزير الإعلام السابق الدكتور تركي الشبانة، وشارك فيها كلٌ من المؤسس والرئيس التنفيذي ل GHAYA روبرتا كالاريس، والرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الاجتماعي "سنا" أنس قاضي، وخبير الابتكار ورئيس رابطة معهد الابتكار العالمي في المملكة الدكتور عبد الواحد الغانم، ومستشار مركز القيادات النسائية بجامعة الأميرة نورة، الدكتورة سلوى المصعبي.وتحدث المشاركون خلال الجلسة عن ماهية الابتكار الاجتماعي وأهميته، وكيف تجد المجتمعات قوة التغيير الإيجابي ودور وأبعاد المشاريع الريادية الاجتماعية في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وقيادة التغيير من خلال بناء القدرات للابتكار الاجتماعي، مؤكدين على أن القراءة والشراكة المعرفية من أهم الطرق لتعزيز مهارات المجتمع.وتطرقوا إلى المصاعب التي واجهتها الأجيال السابقة، ليصنعوا لنا واقعاً يحكي عن نجاحات تولدت من رحم المعاناة وخدمت قضايا اجتماعية وبيئية مهمة لحياة الإنسان وتسهيل أمور حياته. واستعرض المشاركون منهجيات وأدوات الابتكار الاجتماعي التي أحدثت لمواجهة التحديات من خلال معالجة المشكلات المعقدة من جذورها، مبينين أن الابتكار الاجتماعي قد يكون عمليات أو حتى خدمات أو تجارب أو أنظمة تقنية تعمل على تغيير الأنظمة، لتزداد مرونة من أجل التعامل مع تحديات المستقبل، تجاه الإنسان والبيئة بشكل مستدام.// انتهى //14:33ت م0107