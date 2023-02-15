الدمام 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسانتهت أمانة الشرقية من تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تطوير كورنيش الخبر الجنوبي، وإتاحته للمرتادين والمتنزهين للاستفادة منه، وذلك بطول 1250 مترا ، ليصبح إجمالي طول المرحلتين الأولى والثانية التي تم الانتهاء من تنفيذها 2000 متر .ويهدف المشروع إلى تعزيز إمكانيات الخبر السياحية، وتعزيز جودة الحياة فيها، وإيجاد مرفق ترفيهي، وواجهة بحرية تتناسب مع مكانة محافظة الخبر كوجهة سياحية، كما يتيح لرواد الكورنيش فرصة لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية، وفقاً لمواصفات عالمية، والاسهام في رفع مستوى اللياقة البدنية، والارتقاء بالصحة العامة للمجتمع .وتضمنت المرحلة الثانية مضاعفة مساحة المسطحات الخضراء من 18250م2 الى 23800 م2 بزيادة تبلغ 30% ، والمحافظة على الأشجار البالغ عددها 113 شجرة، واستحداث منطقتي بلازا بمساحة إجمالية تبلغ 2450 م2، وموقعين لألعاب الأطفال، وكذلك استحداث مواقف للسيارات بطول المرحلة الثانية، تستوعب أكثر من 208 سيارات، وتركيب 191 عمود إنارة جَمَالي، إضافة إلى استبدال السور واستحداث ممشى موازي للبحر .ويأتي المشروع ضمن المشروعات والبرامج التنموية التي تخدم المواطن والمقيم وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وفق برنامج جودة الحياة، كما يعد إضافة جديدة للأماكن السياحية في محافظة الخبر ويعزز مكانتها السياحية .// انتهى //14:37ت م0110