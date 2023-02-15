نجران 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسدشنت جامعة نجران ممثلة بكلية الطب، اليوم متحف قسم التشريح بالكلية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري.وأوضح عميد كلية الطب الدكتور محمد عائض حنيف، أن متحف التشريح يأتي لمواكبة المستجدات العلمية وتطوير الكوادر الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تهيئة البيئة التعليمية لطلبة كلية الطب والكليات الصحية وطلاب الدراسات العليا في الزمالات الطبية للتخصصات العامة والدقيقة المشتركة بالمنطقة، مبيناً أن المتحف يضم أكثر من 1000 عينة، تشمل جميع أجزاء جسم الإنسان، ومجسمات بلاستيكية، وكذلك عينات ومقاطع بشرية مشرحة ومعدّة بطريقة التلدين وباستخدام مواد حافظة وخاصة.// انتهى //14:37ت م0111