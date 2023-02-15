الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسنظّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في الرياض اليوم, ورشة العمل الثالثة بعنوان "إعداد البرامج التعليمية والحياتية والاجتماعية", وذلك استكمالاً لمبادرة رحلة التعلم الشامل في التعليم العام للطلبة ذوي الإعاقة, بحضور ممثلي اللجنة الاستشارية من الجهات ذات العلاقة.وتناول الاجتماع التعريف بالمبادرة التابعة لوزارة التعليم بإشراف برنامج تنمية القدرات البشرية 2030، التي تهدف إلى تلبية احتياجاتهم التعليمية المساندة والممتدة في مختلف فئاتهم ومراحلهم الدراسية لتحقيق سهولة وصول الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم، ورفع نواتج التعلم ومهارات الاتصال والمهارات المهنية والاجتماعية، وذلك من خلال تطوير برامج تعليمية داعمة لرحلة التعلم الشامل في البيئات الأقل تقييداً وتدريب العاملين مع ذوي الإعاقة على الحقائب التدريبية الداعمة.تلا ذلك استعراض آخر التحديثات للمخرج الثاني (بناء أدوات القياس والمسح والاختبارات)، والمخرج الثالث (إعداد البرامج التعليمية والحياتية والاجتماعية) وآليات العمل لبناء المقاييس وتحكيمها: ليفتح المجال بعد ذلك للنقاشات بين الحضور.// انتهى //14:44ت م0112