الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني اللورد طارق أحمد.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:02ت م0130