الدائر بني مالك 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسشهد مهرجان البن السعودي في نسخته العشرة المقام حالياً بمحافظة الدائر بني مالك ، تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال مع مختلف الفعاليات المنفذة بمقر المهرجان بالمحافظة .وجاءت مشاركة الأطفال في مهرجان البن السعودي العاشر، الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة الدائر بني مالك، من خلال مسرح الطفل، عبر حُزمة من البرامج المسرحية الهادفة لتنمية ثقافة الأطفال واكتشاف وتعزيز مهاراتهم.وجذبت أركان "حكايات الأجداد" ، و "سمعنا صوتك يا بطل" والمسابقات المتنوعة وألعاب الخفة وتحدي المخاطر، فضلاً عن المسابقات الشعبية والثقافية والعروض الترفيهية انتباه الأطفال ومشاركتهم الفاعلة في جميع البرامج والألعاب .وتميز الأطفال بارتداء الزي التراثي الخاص بمحافظات القطاع الجبيلي بالمنطقة الذي لاقى استحسان الحضور ، والحرص من قبلهم على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال.// انتهى //16:09ت م0132