سكاكا 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , وقعت إمارة المنطقة اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج .ومثّل إمارة منطقة الجوف في الاتفاقية وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، فيما مثّل الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج المدير التنفيذي ياسمين قحطاني, بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مريح المريح.وتهدف الاتفاقية المبرمة ما بين الطرفين لاعتماد مسارات الهايكنج وتنمية هذه المسارات وتأهيل عدد مرشدي هايكنج في المنطقة وصولًا إلى تعزيز حيوية المجتمع ضمن مبادرات جودة الحياة من أجل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتضمن الاتفاقية نشر ثقافة ممارسة الرياضة ، وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في تعزيز هذه الرياضة .وأكد وكيل الإمارة خلال توقيع الاتفاقية حرص ومتابعة سمو أمير منطقة الجوف الدائمة والمستمرة على الارتقاء بالرياضة والرياضيين بالمنطقة وتوجيهاته بتنفيذ كافة المبادرات المجتمعية التي تسهم في خدمة مختلف أفراد المجتمع بالمنطقة وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.//انتهى//16:16ت م0134