المدينة المنورة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسكشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة عن تمكّن الفرق الميدانية من ردم وتحصين (18) بئرا مكشوفا ؛ لخطورته على المارة وأهالي المنطقة، وكذلك للحفاظ على طبقات المياه الجوفية من التلوث، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.ويواصل فرع الوزارة جهوده في البحث عن الآبار المكشوفة من خلال الجولات الميدانية، واستقبال البلاغات، حيث بلغ مجموع الآبار المردومة والمحصنة لعام 2022م ( 219 بئرا ).كما جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة إلى مسارعة الإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 19 / 2 / 1445هـ، مُشيرةً إلى أن إصدار الرخص يتم إلكترونياً، من خلال بوابة "نما"، وكذلك التقديم على "خدمة تصحيح وضع الآبار".// انتهى //16:17ت م0135