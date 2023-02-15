الدمام 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد ممثلاً بلجنة المنتخبات، عن مشاركة المنتخب السعودي الأول في البطولة الآسيوية التـاسعة للرجال لكرة اليد الشاطئية، والمؤهلة إلى بطولة العالم لكرة اليد 2024، والمقرر إقامتها في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 10 - 19 مارس 2023م.وضمت قائمة الأخضر المختارة للبطولة 13 لاعباً وهم: رضا العباس، أيمن البندري، علي السادة، عبدالكريم السالمين، علوي الخضراوي، محمد عادل، سراج آل إبراهيم، نذير الناصر، حسين لباد، أحمد العبيدي، مقداد الدبيسي، حيدر مسقلب، جواد القصير، فيما سيقود الدفة الفنية المدرب الوطني محمد القطان، والإداري الدولي السابق حسين أخوان.يذكر أن المنتخب السعودي سيخوض البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: قطر وإيران والفلبين وكوريا الجنوبية، في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات المستضيف إندونيسيا وفيتنام وعمان وهونغ كونغ والكويت والصين، على أن يتأهل بطل البطولة ووصيفه إلى بطولة العالم.// انتهى//16:23ت م0137