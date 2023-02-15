الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستستعد وزارة الثقافة لتنظيم عرض مسرحي أدائي ضخم في محافظة الدرعية، تحت عنوان "تِرحَال"، ويستمر لـــ 18يوماً ابتداءً من 2 إلى 19 مارس، ويعد أكبر عرض أدائي سعودي مصمّم طبقاً لأعلى المعايير العالميّة، للاحتفاء بالثقافة السعودية بمختلف أوجهها الإبداعية.ويجمع العرض أكثر من 60 مبدعاً من المواهب السعودية الشابّة، إضافة إلى فنانين عالميين، ليقدموا عبر أحدث التقنيات المسرحية حكاية شاب سعودي يسعى إلى نحت المستقبل في عصر التقنيات الحديثة عبر اكتشاف تراث المملكة الثّقافي والطبيعي.ويتضمن العرض باقة من المناظر الطبيعيّة الخلّابة للمملكة، إلى جانب رقصات معاصرة وفنون أخرى، وأفكار ورؤى إبداعية تُجسّد قيم المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده من كرم وضيافة وأزياء ورقصات فلكلورية.وتسعى وزارة الثقافة إلى جعل عرض "تِرحَال" لبنة أولى في بناء مسرح سعودي بمواصفات عالمية، وبمشاركة مواهب سعودية، وذلك لإبراز ثقافة المملكة وإرثها التاريخي الممتد لآلاف السنين، وتسليط الضوء على طبيعتها المتنوعة والغنيّة، إلى جانب تمكين المواهب المحلية من أداء العروض وفق أعلى المعايير.// انتهى //16:24ت م0138