الدمام 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستمكن فريق الخليج من الفوز على مستضيفه الصفا بنتيجة (26-28)، في المواجهة المؤجلة من الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022 - 2023م، والتي جمعتهما أمس، على صالة نادي الصفا بصفوى.وبهذه النتيجة، رفع فريق الخليج رصيده إلى 31 نقطة وضعته في وصافة الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر النور الذي يمتلك 32 نقطة، فيما توقف رصيد الصفا عند 16 نقطة ليبقى في المركز الخامس.ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة يوم السبت المقبل، إذ ستُحدد مواجهة الخليج مع النور بطل المسابقة، فيما سيتحدد الهابط الثاني لبطولة المناطق بمواجهة الترجي مع الابتسام، حيث يمتلك الترجي 6 نقاط يقبع بها في المركز التاسع، والابتسام ثامناً بـ 8 نقاط، وفي باقي المواجهات سيلعب المحيط مع الصفا، ويلتقي القارة مع الأهلي، ويتواجه الوحدة مع مضر.//انتهى//16:25ت م0139