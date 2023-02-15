باريس 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسناقش معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع معالي وزير شؤون أوروبا والتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين بالخارج، أوليفييه بيشت، أبرز التطورات الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.جاء ذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية فرنسا لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنعقد في مدينة باريس.حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي.الجدير بالذكر أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهدف لمعالجة مختلف التحديات الاقتصادية العالمية، وبناء السياسات الاقتصادية والعمل على تعزيز ونمو القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم.// انتهى //16:26ت م0140