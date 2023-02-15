الطائف 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية حملة ميدانية مكثفة على البسطات العشوائية والباعة المتجولين وعربات تقديم الأطعمة المخالفة ، وذلك لمعالجة مظاهر التشوه البصري والصحي والبيئي في العديد من المواقع داخل المدينة، وإزالة البسطات المخالفة التي تنتشر بشكل بعشوائي وتعمل دون ترخيص نظامي.وأوضحت الأمانة أن أكثر من 280 جولة رقابية للفرق الميدانية أسهمت بشكل مباشر في دعم أعمال معالجة أوجه التشوه البصري في العديد من المواقع التجارية والأخرى المجاورة للمساجد والمتنفسات العامة، من خلال إزالة البسطات العشوائية واتخاذ التدابير النظامية التي تحد من هذه الظاهرة، مشيرة إلى فسح المجال للأسر المنتجة للاستفادة من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتمثلة في (المتاجر المتنقلة) وتمكينهم من العمل الحر واحتضانهم في مواقع تجارية وترفيهية وسياحية مكتملة الخدمات ليتمكن المستفيدون من عرض منتجاتهم بكل يسرٍ وسهولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.//انتهى//16:29ت م0141