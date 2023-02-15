الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عن تفاصيل منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة الذي سينظمه بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2023 م في فندق كروان بلازا بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وإنابة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر بن عبدالله الجطيلي بمقر المركز في الرياض ، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة .وقدم الدكتور الجطيلي في بداية المؤتمر الصحفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رعايته الكريمة لأعمال المنتدى، مشيراً إلى أن المنتدى يعد فرصة فريدة لإحداث التغيير الهادف في المجال الإنساني، وسيساهم في إنقاذ حياة ملايين الأشخاص المحتاجين وتحسينها وتطوير العمل الإنساني من خلال البحث العلمي وحوكمة جودة البيانات بما في ذلك الدراسات القائمة على الممارسات المبنية على الأدلة والبراهين، مع تشجيع وإشراك الشباب في العمل التطوعي والإسهام في العمل الإنساني .وقال " إن المنتدى سيعقد يوم الاثنين المقبل ويستمر لمدة يومين و سيتناول تعزيز الحوار وقنوات الاتصال بين العاملين في المجال الإنساني وتبادل الخبرات والأفكار والممارسات لتطوير العمل الإنساني، بمشاركة نخبة من القادة والمانحين والعاملين والباحثين في مجال العمل الإنساني وغيرهم من المهتمين لتعزيز الحوار حول الإطار التشريعي والمعرفي والممارسات الميدانية للعمل الإنساني والتحديات المرتبطة بها لإيجاد حلول عملية مبتكرة وفقاً لمبادئ ومعايير العمل الإنساني والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" .وأضاف أن المنتدى حظي بتسجل 2.500 فرد وسيناقش عدداً من المحاور أهمها تطور الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، وجمع البيانات وتحليلها لدعم العمل الإنساني، وتعزيز المرونة في المجتمعات المحلية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وأثر تغير المناخ على العمل الإنساني واللاجئين والتهجير القسري .وذكر الجطيلي بأن أبرز الشخصيات المشاركة في منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفث، والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيس ليناريتش، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وغيرهم من الشخصيات المهمة .وأبان أنه من أبرز المنظمات المشاركة في المنتدى منظمة الأمم المتحدة ، و برنامج الأغذية العالمي”WFP”، ومنظمة الصحة العالمية "WHO" ، ومنظمة الهجرة الدولية ”IOM”، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" ، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف"، وغيرهم من المنظمات الدولية والأممية.وتطرق الجطيلي للفعاليات المصاحبة للمنتدى ومنها هاكثون" العمل الإنساني والتنمية" بتنظيم مشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة و جامعة المعرفة، مبيناً أنه سيتنافس فيه المبرمجون و طلاب وخريجو الجامعات والمعاهد و هواة التقنيات الواعدة .وعن الجلسات العلمية للمنتدى بيّن الدكتور الجطيلي أنه ستُعقد أربع جلسات رئيسية، وأربع جلسات علمية، وثلاث جلسات بحثية،و جلستان فرعيتان، وذلك بهدف الوقوف على الحلول المبتكرة للتحديات الإنسانية، وإجراء الحوارات التي تستند إلى شواهد علمية، وعرض أفضل الممارسات ونتائج الأبحاث العالمية في سياق العمل الإنساني، فيما ستصدر نتائج المناقشات وتوصيات المنتدى في ختام الفعاليات .وأضاف أنه يمكن للراغبين في حضور المنتدى التسجيل عن طريق الموقع الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة عبر الرابط التالي : https://www.ksrelief.org/// انتهى //16:29ت م0142