أديس أبابا 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، بوزير خارجية رواندا فانسان بيروتا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة ٤٢ للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة حالياً في أديس أبابا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا القارية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات ملف سد النهضة.// انتهى //17:31ت م0165