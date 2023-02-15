إسلام آباد 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم في مكتبه بإسلام آباد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي الذي يزور باكستان حالياً.وأكد شريف خلال اللقاء حرص باكستان على تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخفيف خسائر التغير المناخي وآثاره والتحديات المتعلقة بأمن الغذاء والطاقة والمياه.وأشاد بالتعاون الجاري بين باكستان والوكالة في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والطاقة والأدوية، مؤكداً دعم باكستان الكامل لمشاريع وبرامج الوكالة في باكستان.// انتهى //17:34ت م0166