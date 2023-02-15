إسلام آباد 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واساعتقلت الشرطة الباكستانية ثلاثة عناصر إرهابية خلال عملية نفذتها في مدينة "جاكوب آباد" بإقليم السند الجنوبي.وأوضح مسؤول في قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة اليوم أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، وأن قوات الأمن صادرت من حوزة المعتقلين كمية من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.وأضاف أنه يجري التحقيق معهم، لمعرفة سبب تهريب تلك الأسلحة والمتفجرات من إقليم بلوشستان المجاور إلى إقليم السند، مشيراً إلى أنه يجري أيضاً البحث عن أي عناصر أخرى على صلة بهم.// انتهى //17:35ت م0167