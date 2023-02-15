الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الريـاض , اليوم , حفل تدشين ضاحية الفرسان، أكبر الضواحي السكنية التابعة للشركة الوطنية للإسكان NHC، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبداللـه الحقيل وذلك في مقر المشروع .ويمتد المشروع على مساحة تتخطى حاجز 35 مليون م 2، بعدد وحدات سكنية تتجاوز 50 ألف وحدة سكنية متنوعة وأكثر من 190 مرفقاً حيوياً ومراكز تجارية بمساحات خضراء تتجاوز 6 ملايين م 2.وبهذه المناسبة نوّه سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي بدعم القيادة الحكيمة لقطاع الإسكان بالمنطقة ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - ، على العطاءات التي تصل بمستوياتها للعالمية والسخية لتأمين الحياة الكريمة والرفاهية لأبناء هذا البلد. مشيداً بالدور الكبير الذي تقدمه وزارة الإسكان والوطنية للإسكان في مجال المشاريع السكنية.من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، أن الضاحية تأتي بمفهوم جديد للسكن وبنماذج عصرية متميزة، تحمل روح الأصالة المعمارية بمعايير عالمية تلبي متطلبات جودة الحياة وتقدمها ضمن تجربة فريدة بحدائق ومساحات خضراء وخدمات متكاملة، مضيفاً بأن ضاحية الفرسان تعد أكبر ضاحية من حيث المساحة وعدد الوحدات السكنية التي تعمل عليها الوطنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، مؤكدًا عزم الوطنية للإسكان إطلاق المرحلة الثانية من ضاحية خزام، خلال الفترة القريبة.وتضمن حفل الافتتاح توقيع 18 اتفاقية بإجمالي استثمارات تتجاوز 24 مليار ريال بين الشركة الوطنية للإسكان وأكثر من 18 مطوراً عقارياً من ذوي الخبرة والكفاءة لتطوير مشاريع ضاحية الفرسان.وشاهد سمو أمير منطقة الرياض والحضور فيلمًا عن المشروع والتصورات المستقبلية في التنفيذ والتجربة الحياتية.وفي الختام تسلم سموه هدية تذكارية والتقط الصور التذكارية مع القائمين على المشروع والشركاء المطورين.// انتهى //17:41ت م0169