القاهرة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم منافسات البطولة العربية للرماية التي تقام على ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر وتستمر حتى غدٍ الخميس، بمشاركة 11 دولة من بينها المملكة العربية السعودية.وبدأ المنتخب السعودي للرماية تدريباته الرسمية استعدادًا لخوض منافسات البطولة، حيث أدى رماة الأخضر تمريناتهم الخاصة بمسابقة البندقية تحت إشراف المدرب الوطني أحمد قيسي، ومسابقة المسدس تحت إشراف المدرب الكوري سونج جو لي.وأكد قيسي من جانبه جاهزية اللاعبين لخوض منافسات البطولة، معربًا عن تفاؤله بتحقيق اللاعبين نتائج مشرفة, إذ سيخوض الأخضر غداً أولى منافساته الرسمية للبطولة.يذكر أنه عقب انتهاء منافسات البطولة العربية، في مصر ستنطلق منافسات بطولة كأس العالم للرماية خلال الفترة من 17 حتى 23 فبراير الجاري ، بمشاركة 376 رامٍ ورامية من 51 دولة.// انتهى //17:42ت م0170