حائل 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل اليوم ، حفل سباقه السادس عشر ، على دعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، والمكون من 4 أشواط بميدان الفروسية بالمنطقة .وتوج مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي الجواد " من بك "جائزة الشوط الرئيسي الرابع والكأس للمالك حماد غريب الشمري والمدرب فهد خلف العلياني .وحقق المركز الأول في الشوط الأول " للدرجة المبتدئة " الجواد " مندور" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء ، فيما حصل الجواد " ميرام " للمالك والمدرب سامي نهار الشمري لقب الشوط الثاني من " الدرجة الأولى حتى الثالثة ".وحققت الفرس " سحاب وسديم " للمالك والمدرب شالح مطني الشمري جائزة الشوط الثالث " لمفتوح الدرجات " .// انتهـى /17:42ت م0171