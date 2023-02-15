الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسأنهى المشاركون في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 اليوم وأمس "تسع ساعات" الحصص التدريب الرسمية في أرينا مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية.وتمنح اللجنة المنظمة الفرصة للمشاركين التدريب والإحماء قبل يوم من انطلاق البطولة لمنحهم فرصة التعرف على "الأرينا"، وتفاصيل الأعمدة، الجدران، الصناديق، والمنحدرات فيها.كما أقيمت اليوم عدد من الأنشطة الرياضية الاستعراضية بإشراف مدربين مؤهلين عالمياً في رياضات التزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، السكوتر والدراجات الجبلية، وصولاً إلى الباركور بمشاركة بعض الجماهير الحاضرة ومحبي اللعبة.ويشارك في الجولة الافتتاحية من البطولة والتي تقام في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية الحضري، 62 رياضياً و23 رياضية إضافة إلى 3 هواة ورياضيين مبتدئين يمثلون 23 دولة, وتقام البطولة على أرض الدرعية التاريخية، للمرة الأولى في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وتمثل الدرعية إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وسيتبعها محطة مونبيلييه في فرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستحدد لاحقًا.وفي جانب آخر تستعين اللجنة المنظمة للبطولة وخلال إقامة الجولة الافتتاحية بجهاز قياس شدة الرياح "الانيمومتر"، والمعتمد من الاتحاد الدولي للدراجات لضمان سلامة وحماية منافسات المشاركين.وتعد الرياح من أكثر عوامل الطقس تحديًا أثناء ركوب المشاركين الدراجة الهوائية، ويمكن أن تسبب في بذل المزيد من الطاقة، لذلك أكدت اللجنة المنظمة عدم إقامة المنافسات والتدريبات في حال وصول سرعة الريح لـ 40 كم / ساعة, وكذلك ترفض دخول أي رياضي لـ "أرينا" دون الالتزام ببروتوكولات السلامة والبروتوكولات الصحية، وأبرزها: ارتداء اللِّباس المُناسب بشكل صحيح، ضبط الدراجة للجُهوزية المُناسبة، التحقُّق من المَعدَّات الخاصَّة بالدرَّاج "الخوذة، الحذاء الخاص، القفازات، الجوارب".// انتهى //17:43ت م0172