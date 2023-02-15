مكة المكرمة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسشاركت مؤسسة كافل لرعاية الايتام بمكة المكرمة في مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة في عامها السادس على التوالي، التي تنظمها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء".وأوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور عبد العزيز الفايز، أن مبادرة "بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة" في عامها السادس تعدّ بصمةَ خير ونماء وعطاء، وتعكس صورة مُشرقة عن الجهود المباركة التي تبذلها المؤسسات والجمعيات المتخصصة في رعاية الأيتام.وأضاف بأن هذه المبادرة ماهي إلا نواة لتبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة بين المؤسسات والجمعيات، لتتظافر الجهود وتتوحد من أجل البلوغ نحو الأهداف السامية والنبيلة التي أُنشئت من أجلها هذه الصروح الخيرية .وبين أن هذه المبادرة كان الأثر الكبير في تطوير منظومة العمل في مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، حيث شاركت كافل في جميع النسخ السابقة إيماناً منها بأهمية المشاركة فيها وبالمعارف المكتسبة منها وبالخبرات المتداولة فيها.// انتهى //17:45ت م0173