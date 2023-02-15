الخرطوم 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسانطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القنصلية الدائمة بين السودان ومصر والتي تستمر لمدة يومين.وعبّر وكيل وزارة الخارجية، رئيس الجانب السوداني السفير دفع الله الحاج خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية عن شكر وتقدير السودان حكومة وشعباً لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره بإعفاء المواطنين السودانيين المقيمين في مصر من رسوم غرامة مخالفة الإقامة وإمهالهم عاماً كاملاً لتوفيق أوضاعهم الهجرية، مؤكداً استعداد الجانب السوداني على دراسة واستعراض كافة العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع، خدمة للمصالح العليا للشعبين الشقيقين.من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية رئيس الجانب المصري السفير إسماعيل خيرت خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية استعداد الجانب المصري على الحوار والتعاطي بروح إيجابية مع كل الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال.وتطرق الاجتماع لمسار الحريات الأربع والمشاكل التي تواجه مواطني البلدين، بالإضافة إلى تبادل الكثير من الأفكار بشأن الحلول التي تسهم في معالجة هذه القضايا.كما تم الاتفاق مبدئياً على التوقيع على كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب السوداني بعد دراستها من الجانب المصري في القريب العاجل، وبحث التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والعام.// انتهى //17:45ت م0174