أبها 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واساحتفى نادي أبها الأدبي اليوم، باليوم العالمي للقصة الذي يوافق الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، شارك فيها عدد من القاصّين .وقدم المشاركون خلال الأمسية، عدداً من قصصهم القصيرة، ثم تداول الحضور نقدًا فنيًا للنصوص تناولت الجانب الإبداعي.يأتي ذلك تعزيزاً لدوره في نشر كافة الأجناس الأدبية عبر منصته، ونقل تجارب المحترفين، ودعم المواهب الشابة، ودور المشاركين الذين يحملون تجارب ممتدة منذ ٤٠ عامًا في مجال القصة القصيرة.// انتهى //17:45ت م0175